Kılıçdaroğlu: "Tarım politikası yok Türkiye'de"
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Kılıçdaroğlu: "Tarım politikası yok Türkiye'de"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ayrışmayı değil beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı ve en önemlisi huzur içinde yaşamayı temel felsefe edindik.

07.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ayrışmayı değil beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı ve en önemlisi huzur içinde yaşamayı temel felsefe edindik." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine "En büyük dileğimiz huzurlu bir Türkiye." diyerek başladı.

"Elbetteki farklılıklarımız olacak ama farklılıkları ayrışma gerekçesi olarak değil zenginlik olarak kabul ettiğimizde emin olun bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Buna engel olanın da siyaset kurumu olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

CHP olarak görüşü ne olura olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın, bütün vatandaşları kucakladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Sadece ben mi? Hayır. Bütün belediye başkanlarımız da aynı görüş ve felsefeyle hareket ediyorlar. Yardım götürürken hangi partiden diye sormuyorlar, hangi kimliktensin, nereden buraya geldin, hangi inanca sahipsin diye sormuyorlar. Kimin ihtiyacı varsa yardım yapıyorlar. Dolayısıyla bizi dinleyen vatandaşlarıma huzur dolu günler diliyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, her toplumun tarihinde acılar olduğunun, Türkiye'nin yakın tarihinde de acılar bulunduğunun altını çizerek Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sivas katliamı, Başbağlar katliamı, bizim yakın tarihimizin acılarıdır. Sivas'a da Başbağlar'a da her yıl milletvekillerimiz düzenli olarak gider, anma törenlerine katılır, bir daha benzer acıların bu topraklarda yaşanmaması için dilekte bulunurlar.

Sivas'ta da Başbağlar'da da katledilen insanlar bizim insanlarımızdı. O insanları saygıyla, sevgiyle anmak, yakınlarına başsağlığı dilemek, hatta 'milletimizin başı sağolsun' demek bizim görevimizdir. Çünkü biz ayrışmayı değil beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı ve en önemlisi huzur içinde yaşamayı temel felsefe edindik."

Gelibolu'da yarımadasında başlayan yangınların kontrol altına alındığının kendisine aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Can kaybımız yok ama yanan ağaçların da canlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hareket kabiliyeti olmayan, gelen ateşe teslim olan ormanlarımız... Ormanlarımızın korunması, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakılması açısından da son derece önemli." diye konuştu.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu: 'Tarım politikası yok Türkiye'de'

Kaynak: AA

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