Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti
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Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti

26.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:47
Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İşleyen, aşer, Kürekçi ve Soğancı ile genel merkezdee bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken çıkışta CHP tarafından açıklama yapılmadı.


Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti
Kılıçdaroğlu, SOL Parti heyetini kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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