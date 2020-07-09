Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.
09.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. - ANKARA
Kaynak: İHA