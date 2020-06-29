Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda bir araya geldi
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Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda bir araya geldi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan bin 600 rakımlı Akdağ Kocayayla'da bir araya gelen kaymakamlar eşsiz güzelliği ile Akdağ Tabiat Parkı'nın tadını çıkardı.

Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda bir araya geldi
29.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:50

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan bin 600 rakımlı Akdağ Kocayayla'da bir araya gelen kaymakamlar eşsiz güzelliği ile Akdağ Tabiat Parkı'nın tadını çıkardı.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde yapılacak rahvan at yarışları ile ilgili fikir alış-verişinde bulunmak için Sandıklı Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Akdağ Tabiat Parkın'da bir araya gelen kaymakamlar 2021 yılı içersinde yapılacak rahvan at yarışlarını değerlendirdi.

Programa, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Hocalar Kaymakamı Cihat Abukan, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Sandıklı'dan Rahvan Atçılar Derneğini temsilen Ali Arslan, Ahmet Akgül ve rahvan at sahipleri katıldı.

Türkiye'nin eşsiz güzellikte olan tabiat harikası Akdağ Tabiat Parkı'nda misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yaban hayatı ve eşsiz güzellikleri ile Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun destekleri ile işletmesinin Sandıklı Belediyesine geçtiğini kaydeden Tortop, şöyle konuştu:

"Belediyemiz de burada her türlü faaliyeti yapıyor. Bu yıl (Kovid-19) nedeniyle yoğun kalabalıklar olmuyor. Nncak, normal zamanlarda Cumartesi, Pazar günleri buralar insandan geçilmiyor. İnşallah parkımız daha da gelişir ve herşey daha güzel olur, doğal olarak kalır ve hırpalanmadan tadını çıkarırız. Bugün civar ilçe kaymakamlarımız burada misafirlerimiz ve Akdağ'ın tadını çıkarıyoruz. Rahvan at yarışlarını 2021 yılında Akdağ'da yapılmasını planlıyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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