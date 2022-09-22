Afyon haberleri: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
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Afyon haber: -Polis ve jandarmadan ortak motosiklet denetimi Polis ve jandarma denetim Durdurulan motosikletlerin sorgularının yapılması Eksik evraklı ve plakasız motosikletlerin toplanması Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde güvenlik güçleri...
-Polis ve jandarmadan ortak motosiklet denetimi
Polis ve jandarma denetim
Durdurulan motosikletlerin sorgularının yapılması
Eksik evraklı ve plakasız motosikletlerin toplanması Sandıklı'da motosiklet denetimi yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde güvenlik güçleri motosiklet denetimi yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi.
120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan 12 motosiklet trafikten men edildi. 63 sürücüye ise 85 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin ilçede trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.