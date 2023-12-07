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Sandıklı'da Okul Servis Araçlarına Denetim

7 Aralık 2023 11:19 Son Güncelleme: 11:20 Abone Ol

Sandıklı'da polis ve jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerden gelen okul servis araçlarını güvenli erişimin sağlanması amacıyla denetledi. Denetimlerde, araçların servise uygunluğu, yetki belgesi, koltukların emniyet kemeri, ışıklı dur levhası ve kış lastikleri kontrol edildi. Hocalar'da ardıç ağaçların tohumları kazanca dönüşüyor??????? Hocalar ilçesinde köylüler, kozmetik sanayisinde kullanılan ardıç ağaçların meyvesi olan tohumlarını topluyor. İlçeye bağlı Kocagöl köyünde yaşayan bir grup vatandaş, arazideki ardıç ağaçlarından gelir elde etmeye başladı. Köy sakinlerinden Hasan Yaşar, yaptığı açıklamada, ardıç ağacının meyvesi olan tohumunun kozmetik ve temizlik ürünlerinde kullanıldığını belirtti. Gelen talep doğrultusunda arazilerindeki ağaçlardan ardıç tohumu topladıklarını aktaran Yaşar, 'Günde yaklaşık 60-70 kilogram ardıç tohumu topluyoruz. Bunun da 600-700 lira geliri oluyor. Köyümüze gelen alıcılara da bu ardıç tohumunun kilogramını 13 liradan satıyoruz.' ifadesini kullandı.