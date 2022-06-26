Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet denetimi Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ve polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyonu ve jandarma ekipleri, Konak Park ve Cumhuriyet Park Kavşağı'nda motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin kask ve evrak kontrollü yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü. Motosiklet sürücüleri trafik kurallarına uymaları, kask takmaları ve egzoz sesiyle gürültü kirliliği yapmamaları yönünde uyarıldı. Yetkililer bu tip uygulamaların aralıklarla süreceğini bildirdi. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Motosiklet Jandarma Sandıklı Güncel Haberler Son Dakika

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