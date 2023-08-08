Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletlere trafik denetimi
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Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi. Kontrol edilen 120 motosikletten trafiğe uygun olmayanlar trafikten men edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından motosiklete yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri araç ve ağırlıklı olarak motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi yaptı. 120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan motosikletler trafikten men edildi. Ekiplerin ilçede trafik denetimlerini belli aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel