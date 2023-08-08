Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletlere trafik denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından motosiklete yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri araç ve ağırlıklı olarak motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi yaptı. 120 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan motosikletler trafikten men edildi. Ekiplerin ilçede trafik denetimlerini belli aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR