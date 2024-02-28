Sandıklı'da Öğrenciler Spor Yetenek Taramasından Geçti

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 657 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasından geçti.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Araz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Ayhan ve Yasin Filiz, Asker Alma Başkanı Ramazan Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleşen programda öğrenciler çeşitli alanlarda testlerden geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu programda yaptığı açıklamada: "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nın amacı, spora yatkınlığı olan öğrencileri erken yaşta keşfedip onları milli takımlara ve ilgili spor başarılarına hazırlamak. Gelecekte de bu programın meyvelerini toplamaya devam edeceğimize tüm kalbi duygularımla inanıyorum. Programda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Yetenek Taramasında başarılı olan öğrenciler yıllık temel eğitim programına dahil edilecek. Temel eğitimini tamamlayan öğrenciler kapsamlı testlere tabi tutularak hangi spor branşına yatkın olduğu belirlenecek ve ilgili branşa yönlendirilmesi yapılacak. - AFYONKARAHİSAR