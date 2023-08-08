Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Denetledi

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayetleri üzerine sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde evrak, kask ve trafiğe uygunluk kontrolü yapıldı. 120 motosiklet kontrol edildi ve trafiğe uygun olmayanlar trafikten men edildi. Ayrıca yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.