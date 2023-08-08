Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Denetledi
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Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların şikayetleri üzerine sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde evrak, kask ve trafiğe uygunluk kontrolü yapıldı. 120 motosiklet kontrol edildi ve trafiğe uygun olmayanlar trafikten men edildi. Ayrıca yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünce sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Vatandaşlar tarafından şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, Sandıklı Hastane Caddesi'ndeki kavşakta sürücülere yönelik, evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi yaptı.
Uygulamada, 120 motosiklet kontrol edildi, trafiğe uygun olmayanlar trafikten men edildi.
Yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel