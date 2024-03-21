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Ramazan Ayında Şuhut ve Sandıklı'da Gıda Denetimi Yapıldı

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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte toplu tüketim yerleri ve marketlere güvenilir gıda arzının sağlanmasi amacıyla Şuhut ve Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Personelleri tarafından denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyen koşullarına uygunlukları incelendi. Ürünlerin etiket bilgileri, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri kontrol işlemleri de gerçekleştirildi. Ramazan paketi, kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontroller gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sandıklı Şuhut Tarım Yerel Sağlık Güncel Haberler

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