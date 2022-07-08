Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Traktör sürücüleri bayram trafiğine karşı uyarıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna karşı uyarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ve Sandıklı Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda traktör sürücüleri yaşanan trafik yoğunluğuna karşı uyarıldı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ve Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaklaşan Kurban Bayramı tatili ve hasat zamanı nedeni ile Afyonkarahisar-Antalya karayolunda oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeni ile traktör sürücüleri uyarıldı. Düzenlenen program çerçevesinde Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve polis ekipleri Afyonkarahisar-Antalya karayolu Hocalar kavşağında ki uygulama noktasında traktörleri durdurdu. Durdurulan traktörlerin evrakları ve trafiğe uygunluğu polis memurları tarafından kontrol edilirken, hasat mevsimi ve yaklaşan bayram tatili nedeni ile Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde trafik yoğunluğunun yaşanabileceği, kaza ve trafik aksaklıklarına karşı traktör sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Sandıklı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title