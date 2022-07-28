Afyonkarahisar'da traktör römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Rasim Yeşilyayla idaresindeki 03 LG 335 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çiğiltepe köyü yakınlarında İ.N'nin kullandığı 03 LE 510 plakalı arpa yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mustafa Yeşilyayla yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. İ.N. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Güncel AA / Hüseyin Ünlüsoy Karahisar Sandıklı Hisarcık Güncel Haberler

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