Sandıklı'da Motosiklet Denetiminde 20 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayan 20 sürücüye 7 bin 590 lira cezai işlem uygulandı.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik evrak, kask ve trafiğe uygunluk denetimi gerçekleştirdi. 70 motosikletin kontrol edildiği uygulamada, trafiğe uygun olmayan motosikletler trafikten men edilirken, 20 sürücüye ise 7 bin 590 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin ilçede trafik denetimlerinin süreceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR