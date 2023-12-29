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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın Denizli'den uyuşturucu temin ederek ilçeye getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, bıçak, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sandıklı Denizli Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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