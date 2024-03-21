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Sandıklı'da Yaşlılar Haftası Programı Düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde bir program düzenlendi.

Sandıklı'da 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Hüseyin Develi Huzurevi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Projesi olan "Çınarlarımızın Gölgesinde Gönül Elçilerimiz" etkinlikleri çerçevesinde Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu program düzenlendi. Programa Kaymakam Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir katıldı. Programda Yunus Emre Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik konseri sunuldu, öğrencilerin oynadığı tiyatro gösterimi yapıldı. Çeşitli şiir ve türkülerin okunması ve doğum günü olan yaşlılar için pasta kesimi yapılmasıyla program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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