Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların kullandıkları araçlar, Afyonkarahisar – Antalya kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Trafiğin arttığı Sandıklı ilçe kavşağında kara yolunda araç arızaları nedeniyle akışta aksamalar da yaşanıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kavşak noktalarda önlem alarak ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler aşırı hız ve takip mesafesi konusunda uyarılıyor.