Afyonkarahisar'da Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye yaptıkları Örenkaya köyü yakınlarında yaralı halde bulunan şahini teslim aldı.
Ekipler, şahini tedavisi yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim etti.
Şahin, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak.