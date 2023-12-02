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Afyonkarahisar Sandıklı'da Şap Aşılama Kampanyası Tamamlandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan sonbahar şap aşılama kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında 22 bin 426 şap aşısı ve bin 426 brucella aşısı yapıldı, 2 bin 603 buzağı küpelendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan şap aşılaması sona erdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından ilçede 1 Eylül'de başlayan sonbahar şap aşılama kampanyası çerçevesinde 22 bin 426 şap aşısı, bin 426 brucella aşılaması yapılırken, 2 bin 603 buzağı da küpelendi.

Sandıklı merkez ve köylerinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde muhtarlar aracılığı ile çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri, sağlıklı tarım ve hayvancılık yapmak için çiftçilerin duyarlı olması ve imkanları kullanması gerektiğini vurguladılar. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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