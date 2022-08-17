Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eşi ile bir kişiyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.A.U. (37), geniş güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne getirildi. İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37) dün, tartıştığı İ.D'yi (27) öldürmüş, iş yerinde bulunan A.D. (55) de hafif yaralanmıştı. Mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldüren zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Güncel AA / Canan Tükelay Karahisar Hisarcık Sandıklı Güncel Haberler Son Dakika

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