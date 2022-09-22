Afyon haberi | Sandıklı'da spor eğitimleri 9 farklı branşta bin 200 sporcu ile devam ediyor

Afyon haber: Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde ücretsiz spor eğitimleri 9 farklı branşta bin 200 sporcu ile devam ediyor.

Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde ücretsiz spor eğitimleri 9 farklı branşta bin 200 sporcu ile devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın diğer ilçelerinde olduğu gibi Sandıklı'da da spor eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Voleybol, futbol, badminton, güreş, basketbol, cimnastik, kort tenisi, atletizm ve masa tenisi branşlarında 5-15 yaş aralığında bulunan toplamda bin 200 sporcu ile eğitimler devam ediyor. Spor eğitimleri çerçevesinde antrenmanlar uzman antrenörler tarafından tüm yıl boyunca ücretsiz bir şekilde öğrencilere verilmeye devam edecek.

Bir diğer taraftan ise Sandıklı Gençlik Merkezinde; voleybol, cimnastik ve okçuluk branşlarında da genç sporculara eğitim veriliyor. - AFYONKARAHİSAR