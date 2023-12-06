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Afyonkarahisar Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği'nden özel öğrencilere eğlence

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Afyonkarahisar Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki özel öğrenciler için eğlence düzenledi. Dernek evinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve aileleri katıldı. Dernek Başkanı Yılmaz Demircan, öğrencilere unutulmaz bir gece yaşatmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar Sandıklı Gardaş Yarenler Derneği Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki özel öğrenciler için eğlence düzenlendi.

İlçe merkezindeki dernek evinde düzenlenen geceye çok sayıda özel eğitime tabi öğrenci ve aileleri katıldı. Gerçekleştirilen programla ilgili açıklamalardan bulunan Gardaş Yarenler Derneği Başkanı Yılmaz Demircan, "Özel öğrencilerimize Sandıklı kültürümüzden örnekleri sergiledik. Çok özel anların yaşandığı gecede çocuklarımız ve ailelerimiz doyasıya eğlenip hoşça vakit geçirmeleri için çaba gösterdik. Dernek olarak onların bu özel günlerini unutmayıp her daim onların yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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