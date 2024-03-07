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Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Otomobilde Yaralanan Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde yaralanan 3 polis memurundan biri hastanede hayatını kaybetti. Kazada diğer yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilde yaralanan 3 polis memurundan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Gökçealan Köyü kavşağında 'U' dönüşü yapmak istediği esnada, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru B.Ç.'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan polis memurları Kerim Akın (31) ve K.T. (30), yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonrası bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi. Akın'ın yaklaşık 7 yıldır polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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