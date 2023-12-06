Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Kış Lastiği Denetimi

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde öğrenci servis araçlarının kış lastiği takma zorunluluğu ve evrak kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla okul önlerinde bulunan servis araçlarında denetim yaptı. Polis ekipleri, öğrenci servis araçlarının kış lastiği takıp takmadığını denetledi, lastik diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakı kontrol etti.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR