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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gıda kontrol denetimi yapıldı

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından bakkal ve marketlerde gıda kontrol denetimi yapıldı. İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenilir gıda talebinin sağlanması, tüketici sağlığının korunmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde market ve bakkallar' da ürünlerin fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihi gibi vatandaşları yakından ilgilendiren konularda kontrol yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde zabıta ekipleri tarafından bakkal ve marketlerde gıda kontrol denetimi yapıldı.

İlçe Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenilir gıda talebinin sağlanması, tüketici sağlığının korunmasına yönelik uygulama yaptı. Uygulama çerçevesinde market ve bakkallar' da ürünlerin fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihi gibi vatandaşları yakından ilgilendiren konularda kontrol yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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