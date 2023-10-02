Afyonkarahisar Sandıklı'da Şap Hastalığından Dolayı Kapalı Olan Hayvan Pazarı Yeni Yerinde Açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görülen şap hastalığından dolayı bir süre kapalı olan hayvan pazarı yeni yerinde açıldı. Vatandaşlara hizmet veren hayvan pazarında alım satım işlemleri hareket kazandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görülen şap hastalığından dolayı bir süre kapalı olan hayvan pazarı yeni yerinde açıldı.

Vatandaşlara hizmet veren hayvan pazarında alım satım işlemleri hareket kazandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevli veteriner hekim eşliğinde yapılan hayvan pasaportu, küpe ve bulaşıcı hastalık kontrolleri yapılacak. Yapılan işlemler yeni açılan ve ruhsatlı olan bölgenin tek hayvan pazarında yapılıyor. Her hafta ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan pazarına veteriner hekim görevlendirilerek alım-satım işlemlerinin kontrollü bir şekilde yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR