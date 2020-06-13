Kaymakam, Ayazma plajındaki hazırlıkları inceledi
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Kaymakam, Ayazma plajındaki hazırlıkları inceledi

Kaymakam, Ayazma plajındaki hazırlıkları incelediBOZCAADA Kaymakamı İbrahim Gültekin, Kaymakamlık tarafından Bozcaadaspor Kulübü yararına işletilen Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli deniz sezonu için devam eden hazırlıkları yerinde inceledi.

Kaymakam, Ayazma plajındaki hazırlıkları inceledi
13.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:38

BOZCAADA Kaymakamı İbrahim Gültekin, Kaymakamlık tarafından Bozcaadaspor Kulübü yararına işletilen Ayazma Plajı'nda sosyal mesafeli deniz sezonu için devam eden hazırlıkları yerinde inceledi.Kaymakam Gültekin, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "Hayatın her alanında olduğu gibi plajlarlada sosyal mesafeye büyük önem veriyoruz. Bozcaada olarak gelen misafirlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Onun için plajlarda da sosyal mesafeyi gözeterek bir planlama yapıyoruz. Burada her müşteriye yada her müşteri grubuna ayrı bir adacık şeklinde güneşlenme alanlarını. Bir şemsiye ve etrafında misafir sayımıza göre belirlediğimiz alan içerisinde izole alan yaratıyoruz. Misafirlerimizi bu şekilde ağırlamayı planlıyoruz. Bu seneye özel olarak plaj içerisinde güneşlenen alanda sigara içmeyi yasakladık. Çünkü izmaritlerden bulaşma riski artacağını düşünerek, plaj alanlarının arka taraflarında ayrı bir sigara içme alanları oluşturduk. Misafirlerimiz sigaralarını orada içebilecek. Güneşlenme alanlarında sigara içilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Geçen yıllarda Ayazma plajında yaklaşık bin 400 şezlong uygulaması olduğunu ifade eden Kaymakam Gültekin, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe alanlarından dolayı bu sayıyı önemli oranda düşürdük. Bu sene şöyle bir de uygulamamız olacak. Bu oluşturmuş olduğumuz izole alanların bir kısmına şezlong koymayacağız. Misafirlerimiz isterlerse belirlediğimiz alanda kendi havlularıyla da şezlong kullanmadan güneşlenme imkanına sahip olacaklar. Biz bütün planlamayı yaptık. iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, altı ve daha kalabalık gruplara göre oluşturduğumuz alanlar var. Gelen müşteri sayımıza göre o alanlara yönlendireceğiz. O alanlardan müşterilerimiz yararlanabilecek. Biz şezlong, şemsiye direğini etrafına belirlediğimiz metrekareye göre kazıkla birlikte alan oluşturup, kazıkların etrafını iple dolandırıp, dışarıdan kimsenin girmemesi sağlayacağız. Tabiki burada plaj görevlimiz olacak. Kullanılan tüm şezlonglar müşterilerin kullanımından sonra dezenfekte edeceğiz. Hizmet maliyetlerimiz artacağı için istemeden de olsa bu seneki fiyatlarımız maalesef yüksek olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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