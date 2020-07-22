Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalar kapsamında kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nün suyunun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor
22.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:52

Tunceli'de 200 gün önce kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalar kapsamında kentteki Uzunçayır Baraj Gölü'nün suyunun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, askeri birimler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, çeşitli illerden gelen dalgıç polisler ve gönüllülerin, botlar, su altı görüntüleme cihazları, drone, helikopter, iz takip köpekleri desteğinde aylardır sürdürdüğü arama çalışmaları özellikle genç kızın en son görüldüğü Dinar deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresi ile bu derenin su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin tüm teknik imkanları da kullanarak 200 gündür sürdürdüğü çalışmalara rağmen genç kıza ulaşılamayınca, bir süre önce ekiplerin dalgıçlar ve su altı görüntüleme cihazları gibi teknik imkanlarla su altında yaptıkları arama çalışmaları sonlandırıldı.

Baraj üzeri ve viyadük çevresi ile Dinar deresi kıyılarında yoğunlaştırılan çalışmalara rağmen Doku'ya ulaşılamayınca, ailesinin de talebi üzerine İçişleri Bakanlığının talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen tahliye edilerek arama çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD yetkililerinin yaptığı toplantının ardından normalde tek tribünden elektrik üretimi yapılan barajda su seviyesinin düşürülmesi için 3 tribünden üretim yapılmasına başlandı.

Bu işlem sayesinde 3 tribünden su tahliyesi yapılan barajın 897 olan kotu, yaklaşık 15 gün içinde 885'e düşürülecek. Barajın su seviyesinin indirilerek özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü alt kısmındaki suyun tahliyesi hedefleniyor.

Barajın suyunun azalması sonucu viyadük altındaki suyun da çekilmesi sonrası ekipler Doku'yu arama çalışmalarına burada devam edecek.

Yetkililer, barajda 3 tribünden yapılan su tahliyesi işlemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
İnşaat işçilerini önce öldürdürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
İnşaat işçilerini önce öldürdürüp römorkla götürdükleri ormanlık alana gömdüler
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Los Angeles'ta Ermeniler, Azerbaycan bayrağını parçaladı
Los Angeles'ta Ermeniler, Azerbaycan bayrağını parçaladı
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Mensur Işık Fatih Sultan
Magazin Emrah Cenk Eren Sezen Aksu Deniz Seki
Spor Falcao İrfan Buz Tamer Tuna Selçuk İnan Ünal Karaman
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 14:22:41. #1.14#
title