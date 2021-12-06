Katar'ın başkenti Doha'ya varan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Katar Maliye Bakanı ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında hazır bulundu.

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