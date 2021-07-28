Karadeniz'de tarihi gün, doğalgazda ilk ateş yandı

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk testi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programla gerçekleştirildi.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk testi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı programla gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'nda 3 boyutlu 11 bin kilometre karelik sismik taramayı tamamladık. Yorumlama aşamasına geçildi. İnşallah buralardan da elde edeceğimiz veriler yeni müjdelerin de habercisi olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantı gerçekleştirdi. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı ilk yakma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaları aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "140 adet gaz ve su numunesi analizi tamamlandı. Rezervuar koşullarının anlaşılması için bin 90 adet mini testi ve akışkan özellikleri, basınç ve sıcaklık ölçümlerini tamamladık. Daha önce Karadeniz gazını üç etapta karaya çıkartacağımızı ifade etmiştik. İlk aşama olan deniz tabanı doğalgaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta on kuyu için hazırlıklara başladık. Alınacak malzemelerin detaylı listesi hazırlandı. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz. Bütün etaplar birbiriyle entegre ve uyumlu şekilde ilerliyor. İkinci faz olarak adlandırdığımız karadaki doğalgaz işleme tesisinin temelini sizlerin de teşrifiyle bir buçuk ay önce Filyos'ta atmıştık. Son aşamada da her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Karadeniz gazı büyük bir ekonomi ve insan kaynağının oluşmasına da yardımcı oluyor"

Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazının önemine dikkat çekti. Gazın büyük bir ekonomi ve insan kaynağı oluşmasına da yardımcı olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "İş takvimimiz hedeflediğimiz sürece uygun şekliyle ilerliyor. Biz burada sadece gazı çıkartmıyoruz. Karadeniz gazı beraberinde büyük bir ekonomi ve insan kaynağının da oluşmasına yardımcı oluyor. Yerli firmalarımız bu sürecin önemli parçası olacak. İnsan kaynağı anlamında da burada ciddi bir tecrübe ve birikim elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

"11 bin kilometrekarelik sismik taramayı tamamladık"

Bakan Fatih Dönmez, yeni müjdelerin habercisi olacak olan üç boyutlu ve 11 bin kilometrekarelik sismik taramayı tamamladıklarını ve yorumlama aşamasına geçildiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Gazın karaya çıkartılması için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışırken bir taraftan da sismik aramalarımız devam ediyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 3 boyutlu 11 bin kilometre karelik sismik taramayı tamamladık. Yorumlama aşamasına geçildi. İnşallah buralardan da elde edeceğimiz veriler yeni müjdelerin de habercisi olacak. Karadeniz gazının milletimizle buluşması için gece gündüz ter döken TPAO çalışanlarımıza, bizleri dualarıyla yalnız bırakmayan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni müjdelerle milletimizin huzuruna çıkmayı temenni ediyoruz."

İlk keşif 405 milyar metreküp

Fatih, Karadeniz'de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020'de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Gemi, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Böylece Türkiye'nin Karadeniz'de derin denizde keşfettiği doğal gaz 540 milyar metreküpe ulaştı.

Fatih, son olarak da Türkali-3 tespit kuyusundaki sondajını tamamladı. Türkiye'nin Karadeniz'deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020'de Karadeniz'e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz'e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı