Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada
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Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | 3. Sayfa

Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada Bir gecede aynı iş yerine iki kere giren hırsızlar, hem kameralara hem de polise yakalandı İlk başta tek başına hırsızlık yapan şahsın ikinci sefer bir arkadaşı ile kadın kıyafetleri giyerek geldiği ve parmak izlerini silmeye çalıştığı...

Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada

Bir gecede aynı iş yerine iki kere giren hırsızlar, hem kameralara hem de polise yakalandı

İlk başta tek başına hırsızlık yapan şahsın ikinci sefer bir arkadaşı ile kadın kıyafetleri giyerek geldiği ve parmak izlerini silmeye çalıştığı görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da aynı iş yerine bir gecede iki kere giren hırsızlar, önce güvenlik kameralarına ardından ise polise yakalandı. Hırsızın ikinci sefer bir arkadaşı ile kadın kıyafetleri giyerek geldiği ve parmak izlerini silemeye çalıştığı görüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokakta bulunan bir oto ekspertiz firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Şahin'e ait iş yerine giren bir hırsız, yaklaşık 100 bin lira değerinde laptop ve hasar tespit cihazlarını çaldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, şüphelinin saat 20.07'de iş yerine tek başına girdiği ve hırsızlığı gerçekleştirdiği, ardından saat 04.00 sıralarında bir arkadaşı ile yeniden geldiği görüldü. İkinci sefer iş yerine giren hırsızların, tanınmamak için kadın kıyafetleri giydikleri ve el izlerini silmeye çalışması dikkat çekti.Hırsızların son olarak güvenlik kameralarının fişini çekerek iş yerinde çıktığı öğrenildi.Sabah iş yerinin soyulduğu gören Şahin polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 2 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bayram Şahin, " Saat 20: 00'da bir kişi giriyor. Üst camdan giriyor ve aşağı düşüyor. Aşağı düştükten sonra müşteri bekleme salonuna giriyor. Oradan bir laptop alıyor laptopu aldıktan sonra çıkıyor. Çıktığında hasar tespit cihazını söküp beynini alıyor. Aldıktan sonra geri gidiyor. Kameraların olduğunu fark edince diğer arkadaşlarıyla beraber 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla geliyorlar. Kadın kıyafeti giymiş bir şekilde geri geliyorlar. Kameranın fişini saat 04: 30 civarlarında çekiyorlar. Öncesinde parmak izlerini silmeye çalışıp tekrar çıkıyorlar. Bize maddi olarak ciddi zararlar veriyorlar. Yapılan dekorasyonlar ve ofisimiz boşa çıktı. Laptop ve arıza tespit cihazımız ve boya cihazlarımızdan da olmayanlar var. Maddi olarak bizi zarara uğrattılar. Aşağı yukarı 100 bin TL'den fazla bir zararımız var. Şahıslar aynı gün yakalanarak cezaevine gönderilmiş" dedi.

Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada
Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada
Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada
Kadın kılığına giren hırsızların o anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Kadın kılığına girip iş yeri soymak isteyen hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
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