Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayacak ilk siyahi kadın oldu
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Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayacak ilk siyahi kadın oldu

NASA astronotu Jeanette Epps, bir ilke imza atarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzun süreli yaşayan ve çalışan ilk siyahi kadın astronot olacak.

Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayacak ilk siyahi kadın oldu
29.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:30

NASA astronotu Jeanette Epps, bir ilke imza atarak  Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzun süreli yaşayan ve çalışan ilk siyahi kadın astronot olacak. 

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotu Jeanette Epps'in bu hafta Boeing CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatına katıldığını duyurdu. Uzay ajansı, Epps'in astronotlar Sunita Williams ve Josh Cassada ile birlikte ISS'de 6 ay yaşayacağını söyledi. Epps ise NASA'nın yaptığı duyurunun ardından yayınladığı videoda "İkisi de birlikte çalışmak için harika insanlar, bu yüzden görevi dört gözle bekliyorum" dedi. Epps, bir ilke imza atarak  Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uzun süreli yaşayan ve çalışan ilk siyahi kadın astronot olacak. 

JEANETTE EPPS KİMDİR?

Epps, LeMoyne College'dan fizik alanında lisans mezunu oldu. Maryland Üniversitesi, College Park'tan, fen alanında yüksek lisans ve havacılık mühendisliği alanında doktora derecesine sahiptir. 2009 yılında astronot sınıfına seçilmeden önce, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için yedi yıl teknik istihbarat subayı olarak çalıştı.

1992'de astronot Mae Jemison, uzaydaki ilk siyahi kadın oldu. Mekik montaj uçuşları sırasında ISS'i altı Afrikalı Amerikalı astronot ziyaret etti, ancak hiçbiri uzun süreli mürettebat üyesi olarak istasyonda kalmadı.


Kaynak: DHA

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