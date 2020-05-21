Japonya Başbakanı Abe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hastaneyi "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" olarak adlandırdığını hatırlatarak, "Sağlık ve enerjiyi andıran çam ağacıyla, Japonya'nın sembolü olan sakura, yani kiraz çiçeğini isminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum." dedi.

Abe, "Günümüzde tüm dünya yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmektedir. Bu zor günlerde Türk hükümeti ve Türk halkının, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın güçlü liderliği altında, tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi tıbbi çalışmalar başta olmak üzere, çeşitli tedbirlerle yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için seferber olmalarına gönülden saygı duyuyorum. Alınan tedbirlerin neticesi olarak Türkiye'de vaka sayısının oldukça azalabildiği ve vefat oranının da düşük tutulabildiğinden dolayı, 4 Mayıs tarihinde, normalleşme planının açıklandığını biliyorum." diye konuştu.Abe, "Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen Avigan ilacından bahsedersem, insani bakımdan bu ilacı arzu eden ülkelere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede, Avigan ilacını Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen, uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak, sağlık ve tıbbi alanda çalışanlara teknik destek ve malzeme bağışı sağlayacağız." dedi. Abe, "Kendi ülkesinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ederken, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 60'tan fazla ülkeye de yardım elini uzatan Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Çeşitli alanlarda Türkiye ile de iş birliği yapmak isteriz." diye konuştu. Bundan sonra bir süre, her iki ülkenin en öncelikli meselesinin salgınla mücadele olduğunu vurgulayan Abe, durum sakinleştiğinde ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi için birlikte çalışılacağını söyledi. Bu yılın, Türkiye ve Japonya dostluğunun temeli olan Ertuğrul Fırkateyni Faciasının 130. yılı olduğunu da belirten Abe, bu yılki anma törenlerinin salgın nedeniyle ertelendiğini söyledi. "Ertuğrul Fırkateyni Faciası, dostluğumuzun kaynağıdır." diyen Abe, anma töreninin, koronavirüs krizinin ardından gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: DHA