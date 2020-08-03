İznik Gölü'ndeki sazlıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı BURSA'daki İznik Gölü'nde, sazlıkta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'daki İznik Gölü'nde, sazlıkta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki İznik Gölü'nde bulunan sazlıktan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Göl kıyısına gelen itfaiye ekipleri, sazlıkta bir köpeğin mahsur kaldığını belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren köpek, kurtarılarak veterine götürüldü.Sağlık durumunun iyi olduğu saptanan köpek, doğaya salındı.

Kaynak: DHA