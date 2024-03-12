Üye Girişi
Haberler

İsmail Yüksek, İznik'te Gençlerle Buluştu

Güncelleme:

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' etkinliğinin konuğu yıldız futbolcu İsmail Yüksek oldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya gelen Yüksek, gençlerle buluşarak geleceklerine katkı sağlamak için söz verdi.

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Tecrübeler Buluşuyor" etkinliğinin konuğu yıldız futbolcu İsmail Yüksek oldu.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İznikli İsmail Yüksek, gençlerle buluştu.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, programda yaptığı konuşmada, İsmail Yüksek'i memleketinde gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Gençlerin mutluluk ve heyecanlarının gözlerinden okunduğunu vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Konuk, futbolcu olunca bu akşam konumuz da spor tabii ki. İlçemiz tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımının bitmesine sayılı günler kaldı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve iki tenis kortundan oluşan kompleksi gençlerimize kazandırıyoruz."

İsmail Yüksek ise Belediye Başkanı Usta'ya, böyle bir etkinlikte memleketinin gençleriyle buluşma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

İznik'in sokaklarında top oynayarak, ter dökerek bugünlere geldiğini asla unutmadığını belirten İsmail Yüksek, "Siz değerli gençlerimizin geleceğine bir nebze de olsa katkı sağlayacaksak ne mutlu bizlere. Her zaman İznik'in ve İznikli gençlerimizin destekçisi olacağıma buradan söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Kağan Mehmet Usta İsmail Yüksek İznik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title