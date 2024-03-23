Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de sona erdi

Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi.

Esas 10 Burda AVM'de yapılan final maçında, Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, rakibi İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından şampiyon Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, ikinci İznik Belediyespor Kulübü ve üçüncü Gözde Spor Kulübüne madalya ve kupaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, ödül töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'de böyle bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Balıkesir'i spor şehri yapmak istediklerini belirten Özalp, "Bu kapsamda burada Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Emeği geçen, bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.