İznik'te Zeytinyağı Hırsızlığı: 2 Tutuklama
Bursa'nın İznik ilçesinde bir depodan çalınan 400 litre zeytinyağıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan çalışmada evlerinde yapılan aramada 125 litre zeytinyağı bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesinde depodan zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçeye bağlı Yeni Sanayide bulunan bir depodan 400 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen E.P, Ş.A.K. ve M.K. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada 125 litre zeytinyağı bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. ve Ş.A.K. tutuklandı.