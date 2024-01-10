İznik'te 400 litre zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir depodan 400 litre zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalandı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri gece saatlerinde Yeni Sanayi'de bulunan bir depodan çalınan 400 litre zeytinyağı ihbarı üzere harekete geçti. Yapılan çalışmada çok sayıda sabıkası olan ve haklarında yakalama kararı olan E.P., Ş.A.K. ve M.K.'yi 125 litre zeytinyağı ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen zeytinyağı sahibine edildi. Şüpheli E.P. ve Ş.A.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA