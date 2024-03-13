İsmet Ertürk kimdir? Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İsmet Ertürk kimdir? Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk kaç yaşında, nereli?
İsmet Ertürk kimdir? Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmet Ertürk kimdir? Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı İsmet Ertürk nereli? Detaylar haberimizdedir…
İSMET ERTÜRK KİMDİR?
İsmet Ertürk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.