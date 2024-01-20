Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Virajı Alamayan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yağmur sebebiyle yerlerin kaygan olması, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Bursa'da virajı alamayan otomobil, yerlerin de kaygan olması sebebiyle tarlaya uçtu. Otomobildeki 2 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden İznik istikametine gitmekte olan 46 DH 989 plakalı otomobil sürücüsü, viraja geldiğinde hızını ayarlayamadı. Yağmur sebebiyle yerlerin de kayganlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle birlikte tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan şoför ve yanındaki kişi yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekiplerinin ise kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İznik Bursa Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu? İlhan Ocaklı kimdir, nereli? İlhan Ocaklı hayatı ve kariyeri! İlhan Ocaklı ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title