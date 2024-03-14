DEVA Partisi İznik adayı Ali Bayer kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa İznik belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi İznik belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa İznik adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi İznik Belediye Başkan Adayı Ali Bayer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ BAYER KİMDİR?

Ali Bayer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden İznik belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ İZNİK ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin İznik adayı belli oldu. DEVA Partisi İznik Belediye Başkan Adayı Ali Bayer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.