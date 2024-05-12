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İznik'te traktör kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 çocuk, traktörle gezerken devrilen traktörün altında kaldı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, 2'si yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. (17), akrabaları K.E. (15) ve E.E.'yi (14) alarak traktörle gezmeye başladı. Boş alanda gencin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Çocuklar traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.E. ve K.E.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. E.E.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olay mahallinde inceleme yaparken çocukların yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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