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İznik'te Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. (60) idaresindeki 09 ACV 383 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan sürücüsü Muhittin A. (74) yönetimindeki 16 PF 105 plakalı traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü Muhittin A., traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobilde bulunan Cavide Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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