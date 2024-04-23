Bursa'da turşu yüklü tır devrildi
Bursa'nın İznik ilçesinde turşu yüklü bir tırın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği olayda, sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken temizlik ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'da turşu yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Olay, İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 77 ABE 061 plakalı turşu yüklü tır devrildi. Dorsede bulunan tonlarca turşu yere dökülürken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapanırken böyleye temizlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. - BURSA