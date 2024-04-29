Üye Girişi
Haberler

İznik'te Kabak Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi'nde mevsim ilk kabaklarının kilosu 15 liradan alıcı buldu. Üretici Eren Turan, kabakların kalitesi ve fiyatının çiftçileri memnun ettiğini belirtti.

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde mevsim ilk kabaklarının kilosu 15 liradan alıcı buldu.

Örtü altında tarlada yetişin kabak hasadı Bursa'nın İznik ilçesinde başladı. Kabakların kalitesi ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü. Üretici Eren Turan, yaz sebze ve meyveleri ile yeniden buluşmaya başladık. 2 dönüm tarlamızda kabak ektik ve şimdi de hasadına başladık. Verimi, kalitesi ve fiyatları bizleri memnun etti" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Boyalıca Bursa İznik Tarım Bursa Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title