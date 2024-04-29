İznik'te Kabak Hasadı Başladı

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde mevsim ilk kabaklarının kilosu 15 liradan alıcı buldu.

Örtü altında tarlada yetişin kabak hasadı Bursa'nın İznik ilçesinde başladı. Kabakların kalitesi ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü. Üretici Eren Turan, yaz sebze ve meyveleri ile yeniden buluşmaya başladık. 2 dönüm tarlamızda kabak ektik ve şimdi de hasadına başladık. Verimi, kalitesi ve fiyatları bizleri memnun etti" dedi. - BURSA