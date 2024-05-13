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İznik'te Meşhur Nazende Fasulyenin Hasadı Başladı

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Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur nazende cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Fasulyenin kilosu 70 liradan satıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen meşhur nazende cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Fasulyenin kilosu 70 liradan satıldı.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde çiftçi Metin Özdemir tarafından şubat ortasında ekilen nazende cinsi fasulye toplanmaya başlandı. 4 dönüm tarlada yetişen fasulyeler İstanbul haline götürülmek üzere tüccarlar tarafından kilosu 70 liradan alındı. Fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren çiftçi Metin Özdemir, sezonu bu fiyatlardan kapatırsalar, emeklerinin karşılığını alacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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