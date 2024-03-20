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Ulaştırma Bakanı İznik'te iftar programına katıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesince İznik Spor Salonu'nda verilen iftarda yaptığı konuşmada, gün içinde Bilecik ve Bursa'da açılışlar gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bursa'da birçok ulaştırma yatırımını hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, bundan sonra da bu tür yatırımların devamını getireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bursa bize hep destek verdi, biz de Bursa'nın ne ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye gayret ettik. Şimdi İznik Belediye Başkanımız, aynı zamanda da adayımız Kağan Bey, gelir gelmez bana dosyaları verdi. Baktım dosyalara. 'Elbeyli yoluna birazcık sıcak asfalt yapmanız lazım' diyor. Neyse bunu yapacağız. Buna da diyecek bir şey yok. Buna hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlarım benimle beraber, onlar talimatı almıştır. Sonra Çakırca ve Boyalıca çevre yolları talebi var. Bu sene için söz vermeyelim de onun da sözünü verelim. Onu da Allah'ın izniyle yapacağız inşallah."

Bakan Uraloğlu, tüm kabine olarak Bursa'nın yanında olduklarını ifade etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Bakan Uraloğlu ile gün içindeki programlarda Bursa'ya kazandıracakları projeleri görüştüklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun, "Bursa her şeyin en iyisine layık. Siz benden ne talep ederseniz onu yerine getirmek için elimden gelen gayreti göstereceğim." diye kendilerine talimat verdiğini dile getiren Varank, "Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Eksik kalan işlerimiz var, yavaş kalan işlerimiz var, onların hepsini tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katılımcılara hitap ettiği iftarda çok sayıda İznikli yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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