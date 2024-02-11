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İznik'te Motosiklet Cipe Çarptı: 1 Ölü

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İlhan Er yönetimindeki motosiklet, karşı şeritten gelen Hasan T. yönetimindeki cipe çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan Er, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan kazada motosiklet cipe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Hisardere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Er (38) idaresindeki 16 BBF 343 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Hasan T. (72) yönetimindeki 20 YE 366 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İlhan Er savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İlhan Er, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Er, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bursa İznik Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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