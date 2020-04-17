İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu
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İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

İZMİRLİLER, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazar yerlerine giderek, alışveriş yaptı.

17.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:33
İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

İZMİRLİLER, 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazar yerlerine giderek, alışveriş yaptı. Denetim yapan güvenlik güçleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırın, tıbbi malzeme üretilen iş yerleri ile sağlık kuruluşları ve eczanelerin açık kalacağı yasak nedeniyle 2 gün boyunca market ve pazar yerleri kapalı olacak.

İzmirliler de bu yasağın başlamasına sayılı saatler kala market ve pazar yerlerine akın etti.Pazar yeri girişlerinde önlemler alan zabıta ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçtü. Maskesiz gelenlere maske verildi. El dezenfektanları sıkılarak, pazar alanına girişler sağlandı. Anonslarla da sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı. Buna rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.  Bayraklı ilçesindeki Yeni Girne Pazaryeri'ne gelen vatandaşlardan Şükran Ataş (43), "Geçen hafta karantina güzel geçti. Böyle olması iyi oldu. Böyle devam etmesi iyi olur. Alınan önlemler güzel" dedi. Pazara 9 aylık hamile eşi Ceylan Ünal ile gelen Ozan Ünal (39) da, "Pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Geçen hafta karantina nedeniyle evdeydik, iyiydi" diye konuştu. Ceylan Ünal ise, "Hamileliğinden dolayı zaten dışarı çıkamıyorum. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi.Adnan Menderes Üniversitesi Alman Dil ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nilay Özkan (21), "Epey ihtiyacımız vardı. Pazar arabamızı doldurduk" dedi.Pazarcı İsmet Uluç (32), "Pazardaki yoğunluk iyi. İşler iyi" derken Bedran Tektaş (53) da "Pazarda yoğunluk var. Vatandaşlar alışverişe geliyor. En çok pazarda meyve satıyoruz" şeklinde konuştu.MARKETLER DE YOĞUNMarketlerde ise maskesiz olanlar içeri alınmadı. Sebze ve meyvelere eldivensiz dokundurulmadı.Markete alışverişe gelen evli ve 2 çocuk babası Ahmet Muyan (38), "Geçen hafta bazı durumlar oldu. İnsanlar çikolata almaya marketlere gitti. İki gün kimse aç kalmaz. Buna gerek yoktu. Ben şu an alışverişimi yapmak için buraya geldim" dedi.SAKİN SAATLERİ TERCİH EDİNGaziemir ilçesinde zincir market işletmecisi Feyzi Başdaş, "Karantina sonrası Geçen pazartesi günü yoğunluk oldu. Bugün de vatandaşlarımız alışveriş için geliyorlar. Aslında daha uygun saatler var. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. 9 ve 4 saatleri arasında alışverişe gelebilirler. Çünkü bu saatler yoğunluk daha az. Bu saatten sonra işlerinden evlerine dönen vatandaş sadece marketleri kullanırsa yoğunluk oluşmaz" şeklinde konuştu.POLİS VE JANDARMA DENETİM YAPTIÖte yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün, saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince denetim yaptı. Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokak, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market ve iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları da kontrol edilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak.


Kaynak: DHA

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