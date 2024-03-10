Denizli'de Kasiyerin Öldürüldüğü Market Baskını Davası Görülmeye Başlandı

Denizli'de kasiyer Merve Acar'ın öldürüldüğü market baskını olayının davası görülmeye başlandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf S. ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan S. hazır bulundu. Sanık Buse K. ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Buse K., olayı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu için tam hatırlamadığını ifade ederek, kavganın çıkış nedeninin kendisi olmadığını, sanık Yusuf S.'yi durdurmaya çalıştığını söyledi.

Tutuklu sanık Muhammet S. ise, Hasan S.'nin kendilerine tahrik edici mesajlar attığını ve olay anında kendilerine ağır küfürler ettiği için kavganın çıktığını ileri sürdü. Yusuf S. de kuzeni Hasan S. ile arasında küfürleşmelerden dolayı tartışma çıktığını, bu sırada yere düşen tüfeği Hasan'ın alarak ateşlemek istediğini ifade etti. Tüfeğin boş olması sebebiyle patlamadığını dile getiren Yusuf S., diğer arkadaşları kuzenine saldırmak isteyince onun da markete kaçtığını, düşen silahı bu kez kendisinin aldığını ve market içinde iki el ateşlediğini dile getirdi.

Tutuklu yargılanan sanıklar, olayın market sahibini öldürme kastıyla yaşanmadığını ileri sürerek, tahliyelerini talep etti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

"Acımızı dindirmeyecek olsa da karar yüreklerimize su serpmiştir"

Olayda öldürülen Merve Acar'ın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, görülen duruşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 7 saat süren ilk duruşmada sanıkların savunmalarının alındığını ifade ederek, "Tanıklar dinlenmiş olup, kararın verileceği bir sonraki duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine bırakılmıştır. Kadına karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklu olan toplam 7 sanığın yedisinin de tahliye talepleri reddedilmiş ve hepsinin de tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmiştir. Acımızı dindirmeyecek olsa da verilen bu karar, yüreklerimize bir nebze de olsa su serpmiştir. Adaletin verilecek nihai kararla tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te meydana gelen olayda arkadaşlarıyla markete gelen Yusuf S., pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Merve Acar (28) ile kuzeni Hasan S.'ye yaralamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Acar burada hayatını kaybetmişti. Markete sığınan kuzenini öldürmek amacıyla pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Acar'ın ölümüne sebep olan Yusuf S., kuzeni Hasan S. ile 6 arkadaşı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - DENİZLİ